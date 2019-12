José Luis Perales ofrecerá concierto en Panamá en febrero 2020

View this post on Instagram

Este 27 de febrero del 2020 el Teatro Anayansi se viste de lujo con el concierto romántico del año Jose Luis Perales llega a Panamá presentando su gira "Baladas para una Despedida . Un concierto imperdible donde disfrutarás de todos sus éxitos en una noche de recuerdos y nostalgia . Boletos de venta en @panatickets Produce @gaitanbros y #MoveConcerts