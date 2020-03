View this post on Instagram

#Atencion estimados fanáticos, conscientes de la situación actual que atraviesa el país debido al Coronavirus, el concierto de Karol G será aplazado. Las personas que mantengan boletos del evento podrán hacer uso del mismo en la fecha en la que se reprogramará el concierto. Reiteramos que la salud y seguridad de nuestro público panameño es y será siempre nuestra prioridad. - #magicdreamsinc