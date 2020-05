"No Sé Cuándo", el nuevo sencillo de Flex dedicado a la situación causada por el coronavirus

Marilyn Cejas • 13 May 2020 - 12:29 PM

El cantautor panameño de música urbana, Flex, estrenó este miércoles 13 de mayo su sencillo titulado "No Sé Cuándo", acompañado del videoclip publicado en la plataforma de YouTube.

El estreno exclusivo desde Panamá lo realizó para la importante cadena de televisión Telemundo, donde expresó su alegría al lanzar un tema dedicado a la situación que hoy en día viven las personas por la pandemia del coronavirus.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Elian Davis. "Me ahoga la distancia, tanta soledad, que la noción del tiempo no sé dónde está, que al recordar rompo a llorar, son tantas cosas bellas que he dejado atrás, por un metro que separa nuestra humanidad, pero al despetar todo cambiará, no sé cuándo salga el sol de nuevo y te vuelva a ver, de nuevo abrazarte una y otra vez, aún no sé cuándo...", dice parte del emotivo tema.

Dentro del mismo, también le dedica unas profundas palabras al personal médico que tanto en Panamá como en el mundo entero, le están haciendo frente a esta lamentable y delicada pandemia. "Es una lucha día a día, que requiere mucha valentía, esos guerreros con su vida nos regalaron alegría, los que lucharon y pelearon y nunca se rindieron, hay unos que cayeron y otros se nos fueron y para que no sea en vano, alzemos nuestra voz otra vez...".

En la producción se muestran imágenes de personas junto a sus familiares y muchos protegidos con las respectivas mascarillas que hoy en día se han vuelto elemental.