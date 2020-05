BCA estrena sencillo y videoclip titulado "De Dónde Salió"

Marilyn Cejas • 15 May 2020 - 08:46 AM

El cantante panameño de música urbana, BCA, estrenó este viernes el sencillo y videoclip titulado "De Dónde Salió", el cual está disponible en todas las plataformas digitales.

"Algo me llamó la atención, tiene algo que me gusta, son ciertos detallitos, de la disco es la sensación, con su mirada me busca y yo viendo de lejitos, no sé de dónde salió, te dibujó papá Dios, te hizo perfecta...", dice parte de la canción. El videoclip está disponible en YouTube.

Cabe señalar que el intérprete panameño, firmó el año pasado con la disquera del reconocido puertorriqueño Nicky Jam, la Industria INC.