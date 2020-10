Marilyn Cejas • 3 Oct 2020 - 07:49 AM

La reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender, estrenó el tercer sencillo de su nuevo álbum MP3-45, titulado "Hasta Luego", el cual ya cuenta con el videoclip disponible en su canal de YouTube.

"Si aún no han escuchado #HastaLuego, vayan al link de mi bio! Estoy segura que muchos se van a sentir identificados porque sé que todos, en algún momento, hemos vivido este tipo de situaciones", publicó la intérprete este viernes, invitando a sus seguidores a escuchar esta sentida canción.

Publicidad

"No me respondas, no quiero escuchar, ya ni tus ojos dicen la verdad, al final a quien dañó es a mí, cada vez duele más, tengo la culpa, pero tú también, no somos nada, y todo a la vez, los amigos no juegan así...", dice parte del tema.

Cabe destacar que la intérprete grabó MP3-45 junto al productor ganador del premio GRAMMY®, Moogie Canazio, en el 2019 y el 2020, en Río de Janeiro, Los Angeles y Miami. La producción mezcla distintos géneros y tres idiomas (inglés, español y portugués).