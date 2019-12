Odalis Núñez • 10 Dic 2019 - 12:46 PM

La audiencia de cumplimiento de control y verificación de condiciones programada para este martes, al excampeón mundial de boxeo Celestino "Pelenchín" Caballero, fue reprogramada para el 15 de enero de 2020 ante la ausencia de la Juez.

A la salida del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la defensa de Caballero informó que el Ministerio Público siente que hubo un incumplimiento por parte de su defendido, a quien el pasado 21 de mayo se le concedió el trabajo comunitario en reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva.

Publicidad

“Esa situación no está establecida en la carpetilla que consta aquí, toda vez que las trabajadoras sociales así lo manifiestan en sus informes. Yo siento que existe una persecución contra del señor Caballero”, dijo la defensa.

Asimismo, Caballero expresó que se siente afectado emocionalmente “ya que le levantan falsos a uno sin ninguna veracidad, he estado cumpliendo desde el día 22 de mayo.. jamás he faltado siempre trato de llegar lo más temprano que pueda, hago lo que me manda a realizar el jefe en turno dependiendo de la labor asignada, no se que ocurre”.

A través de su cuenta de Twitter, el Órgano Judicial informó que se reprogramó para las 3:30 del 15 de enero en el SPA de Plaza Ágora.

"Pelenchín" Caballero debe realizar el trabajo comunitario, hasta que cumpla el término de su condena de 5 años, consistiendo en la función de ayudante general en el Municipio de Colón los días martes y miércoles en horario de de 8:00 a.m a 12:00 m.d. Además se estableció que debe realizar varias funciones, entre ellas ser inspector de diversos equipos de ornato.

Cabe señalar que el excampeón de boxeo fue condenado a 5 años de prisión por delito contra la seguridad colectiva, luego de que fuera detenido en marzo de 2016 tras hallarse 10 kilos de cocaína en su vehículo.