Nimay González • 7 Ene 2020 - 09:58 AM

El exdiputado Adolfo “Beby” Valderrama comparece este martes ante una audiencia de imputación de cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública en el caso del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Exdiputado Adolfo Valderrama llega a Plaza Ágora para la audiencia de imputación y aplicación de medida cautelar. Hoy las partes deben aclarar si Valderrama mantenía fuero electoral cuando se dieron los hechos (2015 a 2018) @treporta pic.twitter.com/HfzvaVDFih — Manuel Batista (@mbatistarios) 7 de enero de 2020

"Venimos por tercera vez a audiencia, vamos a venir las veces que tengamos que venir... siempre he dado la cara, seguiré dando la cara porque el que no la debe no la teme", expresó Valderrama a su llegada a las en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, agregando que tras la diligencia dará declaraciones.

Este caso guarda relación con la supuesta malversación de fondos públicos otorgados por Pandeportes a la Federación de Baloncesto para la compra de equipos deportivos en diferentes comunidades para el periodo 2015-2018.

La diligencia se desarrolla luego de que hubiera sido reprogramada en dos ocasiones, la primera el 27 de diciembre de 2019 y la segunda el 3 de enero de 2020.

Cabe mencionar que a dos personas se le imputaron cargos por peculado y blanqueo de capitales por este caso ; mientras que a un tercer acusado únicamente se le imputó cargo por peculado.