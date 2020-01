View this post on Instagram

MAÑANA SUSPENDIDO VIAJES POR MAL TIEMPO La Secretaría de Transporte Marítimo, informa que mañana, sábado 18 de enero de 2020, queda suspendido los viajes en los 4 sectores de la comarca. La suspensión es por motivo de una nueva alarma del mal tiempo que se ha comunicado por parte de las instituciones que están pendientes del estado del tiempo. En ese sentido, se hace llamado una vez a todos los transportistas marítimos tomar las medidas para mañana, pensando en nuestra población que diariamente se moviliza. La seguridad de los usuarios son importantes. De acuerdo con lo previsto, se espera que se pueda normalizar el domingo, 19 de enero, 2020. Reiterando nuestro llamado a toda la población su compresión. ***SIC /AML /17/01 /2020