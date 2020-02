Nimay González • 18 Feb 2020 - 10:39 AM

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, catalogó catalogó este martes como “totalmente arbitraria” la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea (UE), ante lo cual le solicitará a los países que la conforman que evalúen el esfuerzo que se ha estado haciendo para sacar al país de esas listas.

El presidente Laurentino @NitoCortizo tildó de “arbitraria” la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europea.

“No queremos ningún favor de Europa… queremos que nos midan con la misma vara que están midiendo otros países que no están en la lista negra”. #TReporta pic.twitter.com/1PIBa1WFra — Telemetro Reporta (@TReporta) 18 de febrero de 2020

“Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo para salir de las listas, nosotros en ese tema le vamos a solicitar a la Unión Europea que escuche a Panamá para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo especialmente en estos siete meses, nosotros tenemos un equipo que coordina el tema de estas listas. Nosotros le solicitamos a los países de Europea que miren con buenos ojos a un gran país, porque Panamá es un tremendo país, un grandioso país”, dijo el mandatario.

Asimismo le solicita a la Unión Europea que mida a Panamá de la misma forma que miden a otros países que no están incluidas en esa lista y aclaró que por el momento no se ha considerado el tema de posibles medidas de retorsión.

“Lo que le pedimos a los países de Europa es que miren a Panamá y lo midan como a otros países que ellos no han puesto en esa lista negra, eso es lo que le estamos solicitando. Nosotros tenemos relaciones aquí con diferentes países, con Francia tenemos empresas que están contratando con la República de Panamá, muchos países de Europea tienen empresas que están aquí con contratos y pueden tener la plena seguridad que esas empresas no han tenido problemas, entonces le pedimos a los gobiernos de Europa que miren a Panamá, no queremos un favor, yo no estoy pidiendo que nos haga un favor, sino que nos midan como están midiendo a otros países y que no sean arbitrarios”, enfatizó.

Añadió que previo a la inclusión en la lista negra, el país ha estado incursionando en la búsqueda de aliados en países de Europa, así como países como Estados Unidos y Canadá.

“Nosotros estamos buscando aliados por todos lados, pero además de eso que está dentro del paraguas de opciones y alternativas que tenemos, está seguir trabajando en la agenda de Panamá para que Panamá sea lo más competitivo posible, para que sea verdaderamente el centro de la región en el tema de servicios internacionales. Pero eso sí, Panamá está conversando no solamente con Inglaterra, con Canadá, con estados Unidos, con diferentes países”, indicó.