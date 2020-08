Nimay González • 19 Ago 2020 - 09:03 AM

El doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, explicó este miércoles que el objetivo de la flexibilización de las restricciones de movilidad para los ciudadanos en las regiones de Panamá y Panamá Oeste, tiene como objetivo lograr una sostenibilidad tanto del sistema económico como del sistema de salud pública y del control de la pandemia.

Señaló que si bien es cierto la situación de la pandemia en Panamá está mejorando en cuanto a la cifra de contagios y muertes diarias, aclaró que “no es momento para cantar victoria todavía”, reiterando que la COVID-19 continúa siendo altamente contagiosa.

Por este motivo, reitera el llamado a los ciudadanos a no relajar las medidas de higiene y de autocuidado, tales como el uso de mascarillas, lavado constante de manos o gel alcoholado, y distanciamiento social.

“Estamos flexibilizando normas, no queremos que se malinterprete y venga entonces un relajamiento, esto quiere decir que se va a permitir la movilización en Panamá y Panamá Oeste por género independientemente del número de cédula y la hora, pero eso no quiere decir que voy a salir si no tengo que salir… no podemos bajar la guardia porque el virus sigue mostrando que es sumamente contagioso, independientemente de que está disminuyendo la cantidad de casos confirmados diarios y está cayendo la cifra de fallecimientos y el RT se mantiene en 1 o debajo de 1, pero el virus sigue siendo igual de contagioso”, enfatizó Cedeño.