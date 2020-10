Nimay González • 20 Oct 2020 - 12:45 PM

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, indicó este martes que frente al gran diálogo nacional que fue convocado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para el mes de noviembre, se debe establecer cuáles serán las prioridades a abordar y la metodología.

El presidente del Partido Panameñista, @BlandonJose, señaló que se debe definir prioridades y conocer la metodología de la discusión del diálogo convocado por el Gobierno, además de los actores que tratarán cada uno de los temas. #TReporta #CuartoPoder pic.twitter.com/q6eLi2DrvB — Telemetro Reporta (@TReporta) 20 de octubre de 2020

“Yo creo que hay que definir prioridades, es un Pacto del Bicentenario que va a incluir diversos temas y no podemos estar pensando que las mismas personas van a tratar todos los temas, por eso reitero cuál va a ser la metodología de la discusión y cómo involucramos a la mayor cantidad de actores posibles es importante porque en el tema de cambio constitucional de repente no van a ser los mismos actores que en el tema de la Caja de Seguro Social, pero si tiene que haber un marco general que los incluya a todos dentro de lo que el Presidente ha querido llamar el Pacto del Bicentenario”, manifestó Blandón en el programa Cuarto Poder transmitido por Telemetro Radio.

Añadió que además se debe definir los temas que serán vistos a corto y largo plazo.

“El tema de la CSS se puede ver a largo plazo, pero los temas de reactivación económica tenemos que verlo a corto plazo y ese es el punto nuestro, si el Presidente nos quiere sentar en una mesa para quedarnos un año allí discutiendo cosas mientras el Gobierno sigue haciendo lo que le da la gana y aprueba un presupuesto donde aumenta los gastos corrientes y no quiere aumentar la inversión ni entrar a discutir la posibilidad de reducir los gastos corrientes, entonces qué hacemos nosotros sentados en una mesa hablando paja si en concreto el desempleo va a seguir aumentando, las empresas cerrando y el Gobierno gastando más que invirtiendo”, cuestionó.

Asimismo considerar que a la reunión convocada por Cortizo para este jueves 22 de octubre para la presentación de la propuesta del llamado Pacto del Bicentenario se debe incluir a más sectores de la sociedad.

“Si a mi me dicen el jueves que el diálogo es entre los partidos y el Gobierno yo no aceptaría, yo siento que hay que sentar a otros sectores que no solamente somos los partidos políticos, allí hay que sentar por ejemplo, a representantes de los gremios privados y de los sindicatos, hay gente que todavía no es de un partido pero están en proceso de ser un partido y que fueron candidatos en las pasadas elecciones, yo creo que también es legítimo que quieran y deban estar sentados allí si realmente queremos lograr un consenso que sea amplio y no nada más un consenso entre partidos políticos, a ese juego no vamos a entrar nosotros”, puntualizó.