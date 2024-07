¡Atentos! Suspensión temporal del servicio de agua potable en Brisas del Golf

Detalles de suspención del servicio de agua potable:

Fecha de inicio: 18 de julio de 2024

18 de julio de 2024 Duración: De 2 a 5 horas, iniciando a las 7:00 a.m.

Contacto en caso de afectaciones

En caso de surgir alguna afectación, se recomienda contactar al Consorcio Saneamiento Panamex a través de la Lcda. Stephanie González al teléfono celular 6288-9060 o al correo [email protected] en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También pueden contactar al Programa Saneamiento de Panamá mediante la Lcda. Caroline González (Gestión Social) al teléfono 235-8601 ext. 1258 o al correo [email protected] en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.