Aviso de prevención, lluvias: ¿Qué lugares están en riesgo?

image.png Imágenes en tiempo real del aviso de prevención por Hidrometeorología de ETESA

A pesar de ello, la empresa de transmisión eléctrica, orienta a la población en general seguir con las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y demás estamentos.

Por lo cual, SINAPROC recomienda a la población: No conducir en altas velocidades, no cruzar ríos y quebradas; Ante presencia de actividad electica, el sistema aconseja no realizar actividades al aire libre.

Comportamiento de Ondas Tropicales

Hidrometeorología de ETESA, pronosticó tormentas dispersas en áreas del Pacífico panameño y en su sector marítimo, debido a la onda tropical #17.

Según el departamento de Hidrometeorología, la misma ya se ubica sobre Honduras, Nicaragua y Costa Rica desplazándose hacia el oeste a 28 km/h

Onda tropical #18 genere un ambiente favorable para los desarrollos de aguaceros y tormentas dispersas. Esta se desplaza a 28 km/h y se calcula que llegará a Panamá en los próximos 2 o 3 días, reactivando los eventos lluviosos dispersos y tormentas aisladas en diversas partes del país.

Mientras que esta la #18 se ubica en la frontera de Panamá y Colombia se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 37 km/h y generando aguaceros aislados a lo largo de su eje.

Onda tropical #19 creará un ambiente favorable para los desarrollos de abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas, moviéndose a 28 km/h. Se prevé que aumente y generalice eventos lluviosos y de tormentas intensas en los próximos 4 días.