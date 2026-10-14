Estados Unidos envía 33.7 toneladas de ayuda a Panamá tras terremoto: primeros camiones llegan a Tonosí

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que fueron despachados cinco camiones con 33.7 toneladas de suministros de emergencia para apoyar a unas 12,000 personas afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. La asistencia está destinada a comunidades de las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, donde continúan las labores de recuperación tras el movimiento sísmico.

De acuerdo con la representación diplomática, los primeros tres camiones ya llegaron a comunidades afectadas, incluyendo Tonosí, con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Los otros dos vehículos también fueron despachados como parte del operativo humanitario.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría intersar: Terremoto en Panamá: familia de Ocú reconstruye una vivienda de madera para sus padres tras perder su hogar

Entre los suministros enviados se encuentran:

200 carpas familiares para alojamiento temporal.

2,900 mosquiteros .

2,520 mantas .

1,290 juegos de cocina .

750 lonas reforzadas .

540 colchonetas .

Una estructura temporal de almacenamiento de gran capacidad para apoyar las operaciones de respuesta.

El cargamento total alcanza las 33.7 toneladas y está dirigido a reforzar la asistencia humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto.

Embajador de Estados Unidos supervisó envío de ayuda humanitaria

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, supervisó la preparación y el despacho de los últimos dos camiones, junto a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Según destacó el diplomático, la inversión en capacidades de respuesta permite movilizar suministros esenciales en menos de 24 horas después de un desastre.