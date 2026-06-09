Panamá Nacionales -

Expertos señalan que se debe corregir el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles

Tras la fuga masiva de reclusos de la cárcel La Joyita, el docente de Investigación Criminal, José Ortega, enfatiza que el gobierno central y el Ministerio de Gobierno deben corregir el ingreso de artículos prohibidos a los centros penitenciarios y hacer una revisión integral del tema carcelario, los procedimientos, los protocolos de seguridad y las condiciones de los privados de libertad. Por su parte, Roberto Troncoso, expresidente del Comité de Derechos Humanos, sugiere la posibilidad de que la investigación contemple posibles amenazas a custodios.