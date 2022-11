Juez se acoge al término de la ley para evaluar sumario del expresidente Martinelli en caso New Business

La audiencia preliminar del caso New Business se efectuó para determinar si definitivamente se llama a juicio al expresidente o si finalmente se le sobresee.

A las 11:05 a.m. la jueza Baolísa Marquínez del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá concluyó la audiencia preliminar del caso New Business, en la que se encuentra imputado el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y se acogió al término de la ley para evaluar si se hace el llamado a juicio o si se sobresee definitivamente al acusado.

En esta audiencia la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales Emeldo Márquez, Gilberto Arona y el defensor público del MP, Uris Vargas, sustentó sus alegatos señalando que empresarios como Samuel Jiménez, David Ochy, Felipe Virzi y Ricardo Francolini confirmaron la firma de contratos ficticios para la compra de la Editora Panamá América S.A. (Epasa), misma que fue realizada presuntamente a través de dinero público desviado.

Por lo que le pidieron a la jueza Marquínez el auto de apertura de juicio a Ricardo Martinelli, como infractor del delito contra el orden económico, denominado blanqueo de capitales.

"Dentro de la investigación hubo diversos fondos, nosotros manifestamos claramente de que hubo un requerimiento a distintos empresarios que contrataron con el Estado, durante el periodo en que obtuvo la Presidencia, donde les pedía el 10% por cada una de las contrataciones como aportaciones para la compra de editora Panamá América, bajo ese contexto pues es la teroía del caso que el Ministerio Público ha planteado en la mañana de hoy" indicó el fiscal Márquez.

Hay que indicar que este Tribunal, designó al defensor público alterno, Ricardo Vial, con el fin de garantizar el derecho a el defensa, en el evento de que no compareciera el defensor técnico particular, siendo en este caso el abogado Luis Eduardo Camacho González.

La defensa de Martinelli, ejecutada por el abogado Camacho, sustentó que el MP nunca logró señalar que los dineros utilizados por el expresidente Martinelli para esta compra eran ilícitos, asegurando que los fondos utilizados provenían de su pecunio, que no simuló operaciones y que todo se trató de una transacción privada comercial entre privados y que producto de la persecución política se ha creado este caso.

Tras esta exposición de argumentos, el abogado Camacho solicitó el sobreseimiento definitivo del caso.

Hay que destacar que en este mismo proceso, mediante resolución fechada el viernes 21 de octubre de 2022, la jueza emitió el Auto Mixto n.° 8 a través del cual llamó a juicio a 20 personas también imputadas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y fijó como fecha de audiencia plenaria del 17 al 28 de abril de 2023 a las 9:00 a.m., y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023 a las 9:00 a.m. Para esta última fecha, la jueza designó defensores públicos alternos a fin de garantizar el derecho a la defensa, en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares.

La investigación del caso New Business surgió porque el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales; esto trata acerca de la compra de la Editora Panamá América S.A. (Epasa), misma que fue realizada presuntamente a través de dinero público desviado.