Mesa única de diálogo: Gremios y Gobierno aún no logran consenso sobre canasta básica

De igual forma solicitaron al Gobierno que se creara una resolución en la que se estableciera la legalización y se formalice de manera oficial la mesa única del diálogo, lo cual fue aceptado por los miembros del Gobierno así como por la iglesia católica que actúa como mediadora del diálogo.

Tras analizar la propuesta, el Gobierno presentó la contrapropuesta en la propuso aumentar de 18 a 40 los productos regulados en el control de precio; aplicar una rebaja de 25% a la canasta básica que se traduciría en un ahorro de B/.71.50; que se garantizará en la comarca Ngäbe-Buglé y a nivel nacional, la venta de todos los productos regulados en el control de precio; y que todos los productos propuestos por el equipo del Ejecutivo tengan la misma calidad que los que se comercializan en los mercados actuales.

Entre los productos enlistados para ser incluidos el control de precio se encuentran: papel higiénico, pasta de dientes, jabón de baño, toallas sanitarias, desodorantes para hombre y mujer, cloro, aceite de soya, aceite vegetal, preparaciones en conserva de pescado, harina de trigo, pan, productos de panadería, crema, hojuelas de maíz, alita, pescuezo, pata, corazón, hígado, molleja, huevo de gallinas, café tradicional (Dorado, Café Panamá y Durán), azúcar morena 2 libra, porotos, frijol y plátano. Los 40 productos estarían identificados con el sello del Gobierno Nacional y tendrán el precio marcado para evitar especulación.

Por su parte, los gremios manifestaron que en varios puntos no hay consenso o no están de acuerdo, siendo uno de los principales que no se cumple con su propuesta de una canasta básica saludable, ya que en la propuesta del Gobierno no se contemplan todos los productos, quedando por fuera varios artículos de primera necesidad. En el caso de los otros puntos señalan que hay algunos en los que el Gobierno no respondió, la respuesta fue insuficiente y en uno no se establece la metodología a aplicar.

Frente a esto, el Ejecutivo planteó añadir nuevos productos, con lo cual serían un total de 69, los cuales incluyen pechuga, encuentro, muslo, pescado, la comercialización a través de las ferias del Gobierno, además de los que se coordine con los gobiernos locales.

Los productos saludables serían pepino, chayote, apio, brócoli, proteína vegetal; frutas de la temporada como el mango, la papaya y otros; y la yuca como verdura, además de la fórmula de lactancia para niños mayores de 1 años. Esto representaría una reducción aproximadamente 28.2 % de la canasta básica, es decir B/.80.73.

Según se explicó, son un total de 86 renglones de productos, que incluye productos nacionales regulados, productos nacionales no regulados, productos importados regulados y productos de limpieza importados no regulados.

Tras esta presentación, los gremios y el Gobierno acordaron conformar una subcomisión para revisar el listado de productos.

La mesa única de diálogo decretó un receso y será retomada a las 10:30 a.m.