Minera Panamá: Grupos sociales exigen moratoria inmediata

"Nosotros tenemos una gran riqueza mineral, y esa riqueza mineral es parte integral de nuestra economía. Declarar una moratoria me parece que es ir más allá de lo que se debe", añadió Ana Méndez.

La funcionaria además expuso que tomar la medida de moratoria no sólo abarcaría a la empresa Minera Panamá S.A., sino a más de 50 compañías e instó a la ciudadanía y al Gobierno a mantener un diálogo anticipadamente antes de adherirse a una moratoria.

Respecto a las solicitudes de concesiones de exploración en Panamá, aclaró que hay más de 50. Por otra parte, el número de contratos otorgados solo hay dos, que incluye el contrato de la antigua mina del Cañazas, que actualmente no está operativo, y el nuevo contrato de Minera con la empresa S.A.

La trabajadora pública aprovechó para explicar al pueblo panameño que el hecho de que haya una solicitud no obliga al Estado a concederla.

"Una solicitud de concesión debe cumplir con una serie de requisitos técnicos, ambientales y legales. No se puede entregar una Concesión Minera de exploración o extracción si previamente no se realiza un estudio de impacto ambiental de categoría 1, 2 o 3".

¿Qué es una moratoria?

Una moratoria, por definición, es un aplazamiento en el pago de una deuda acordado por el deudor y el acreedor bajo las condiciones que establece este último, previa negociación con el deudor.

En este caso, empresarios, organizaciones civiles y el pueblo panameño exigen un plazo debido a la apresurada Ley de la República 406, que aprueba el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá S.A., cuyo objetivo sería para la supervisión, revisión, vigilancia y, llevar a cabo posibles sanciones a las concesiones mineras actuales.