Presidente de la Asamblea Nacional creará comisión para reformar el reglamento interno

La creación de esta comisión forma parte de los compromisos asumidos por Herrera al momento de aceptar la presidencia, con el objetivo de mejorar los procedimientos, la transparencia y la eficiencia dentro del órgano legislativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1940193972032520238&partner=&hide_thread=false "Se va a armar una comisión mañana, y al final del año esperamos tener por lo menos un nuevo Reglamento Interno", Jorge Herrera, diputado presidente de la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/kE3nZoukIF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2025

Presidente de la Asamblea Nacional plantea equilibrio en las comisiones legislativas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, planteó la necesidad de mantener un enfoque equitativo en la conformación de las comisiones legislativas, al asumir oficialmente su nuevo cargo.

Herrera aseguró que no asumió compromisos políticos durante el proceso de elección, aunque reconoció que el tema de las comisiones es clave. “Todo está en juego. Hay compromisos que cumplir y, cuando uno da su palabra, hay que cumplirla”, expresó el diputado, subrayando que prefirió no adquirir compromisos que luego no pudiera honrar.

El presidente del órgano legislativo afirmó que se buscará una distribución justa de las comisiones, considerando la diversidad política representada en la Asamblea. Mencionó que se espera garantizar representatividad para todas las bancadas, incluyendo la bancada mixta, Cambio Democrático (CD), Panameñista, VAMOS, MOCA, entre otras.