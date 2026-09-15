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Procurador pide reconsiderar el presupuesto de $242 millones para el 2027

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, pidió se reconsidere los 242 millones de dólares solicitados para la vigencia fiscal 2027. Recordó que por mandato constitucional los presupuestos del sistema de administración de justicia deben ser aprobados en los términos que han sido presentados, y advirtió que el recorte afectará el tema de recursos humanos de la institución y atención de víctimas.