Rechazan otra vez solicitud de prescripción del caso Pinchazos presentada por la defensa de Martinelli

No es la primera audiencia de afectación de derecho solicitada por la defensa del expresidente Martinelli en el caso Pinchazos.

Durante la audiencia que se desarrolló este viernes 18 de junio, el Ministerio Público (MP) sustentó que no ha prescrito dicha acción.

"La Juez de Garantías luego de escuchar los planteamientos de la Defensora Técnica Particular, así como los argumentos del Ministerio Público y de los abogados de la Querella, decidió que no hay afectación de derechos y garantías fundamentales, pues a su criterio no se han vulnerado tales derechos al hoy acusado; muy por el contrario, estimó que la figura de la prescripción de la acción penal argumentada, ya ha sido ampliamente debatida por otros Tribunales de Justicia, y la consideró como tácticas dilatorias que debe evitar como juzgadora, tal como lo señala el artículo 18 del Código Procesal Penal, sobre la lealtad y buena fe de los intervinientes en el proceso, y el artículo 63 numeral 1 de la misma excerta legal, referente a evitar dilaciones procesales de actos y actuaciones improcedentes o inconducentes que deben rechazarse de plano", destaca un comunicado del Órgano Judicial.

"A nosotros no nos sorprende la decisión de la jueza, creo que es la más atinada, y el hecho de que un Tribunal de Garantías se pronunciara en la solicitud de prescripción, negándola, y en un acto de apelaciones igualmente se confirmara eso, no le quedaba más al juez hoy que decidir lo que era procedente... ya había sido objeto de revisión por parte de tribunales", precisó el fiscal Aurelio Vásquez.

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1405949077750157314 #LoÚltimo Expresidente Martinelli sufre revés en caso pinchazos telefónicos.



Juez de garantías señaló que no hay afectaciones y vulneración de derechos.



El Juicio Oral Iniciará el próximo 22 de junio. @ecotvpanama pic.twitter.com/9g2ECNvm5t — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) June 18, 2021

El pasado 4 de junio, tras varias horas de deliberación, el Tribunal de Apelaciones de Panamá confirmó la decisión de una juez de garantías de negar la prescripción de acción penal por el caso pinchazos, no obstante esta solicitud fue presentada otra vez, cuatro días antes del nuevo juicio oral a Martinelli por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

Para los querellantes, quienes también comparecieron a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, el tema de afectación de derechos "no es más que una táctica dilatoria". Carlos Herrera Delgado, dijo que los que además, esperan que el expresidente Martinelli presente una incapacidad médica para evitar el Juicio Oral fijado por la Segunda Oficina Judicial de Panamá, para el 22 de junio.

Esto, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones acogió un recurso de anulación presentado por el Ministerio Público (MP) contra el fallo que declaró no culpable al expresidente Martinerlli por el caso pinchazos.

Por su parte, la ingeniera y querellante, Balbina Herrera, pidió a los abogados de Ricardo Martinelli "por favor ya respetar el tiempo de cada uno de nosotros”.