Técnicos asistentes y auxiliares de laboratorio aseguran que mantendrán el paro de labores

"Primeramente hay que aclarar que a nosotros no nos habían llamado para ninguna reunión, las autoridades desde el lunes que iniciamos la medida (de paro) en toda la semana no hemos recibido una respuesta de ellos, producto de eso nosotros organizamos la manifestación ayer, allí en las oficinas de Clayton, y entonces ya estando allí bajaron las autoridades y entonces nos hicieron la invitación, pero porque fuimos hasta allá, no porque anteriormente ellos lo habían hecho, programando una reunión", indicó Plicet.

Plicet detalló que en la reunión las autoridades se empeñan en hablar y solicitar la misma información que le han pedido durante los tres años que llevan en este proceso, además añadió que se han enterado que la junta directiva de la Caja de Seguro Social ahora no quiere reconocer el acuerdo que se pactó a través de un decreto ejecutivo 523 del 9 de junio de 2021, sobre el ajuste salarial.

"Las autoridades nos pidieron que les diéramos tiempo, que iniciáramos ayer una mesa de conversación para tratar el tema de nosotros y que la junta directiva la aprobara, porque ese es el críptico en la Caja, la junta directiva no ha aprobado lo que reconoce el ajuste salarial de los técnicos de laboratorios y mientras eso no se dé, entonces nosotros no vamos a poder recibir el beneficio, estuvimos ayer, esperando respuesta concreta en cuanto a la parte esa de la junta directiva y resulta pues que se reunieron esta semana estando nosotros en una medida de paro de prestación de servicio y no les importó, no les interesó porque debió ser prioridad esta semana a más tardar el viernes y resulta de que ni siquiera tocaron el tema la junta directiva, así que en vista de eso nos levantamos de la reunión y entonces no hubo acuerdo con ellos. El paro se mantiene así lo hemos establecido en Asamblea, mientras las autoridades de salud no sean serios", acotó Plicett.

El dirigente señaló que ellos no solicitan algo nuevo sino que se cumpla con lo ya acordado y que está publicado en Gaceta Oficial y que además cuenta con la firma del director Enrique Lau.

Ante esta situación los técnicos y auxiliares hacen responsables a las autoridades por la afectación del servicio, ya que aseguran que su postura evidencia la poca importancia que le dan a la situación.

Sobre los funcionarios que fueron aprehendidos durante la manifestación de los laboratoristas en Clayton, Plicet aseguró que ya fueron liberados y adicionó que se reunirán este fin de semana para determinar las nuevas medidas a tomar.

Cabe señalar que la directiva de la Caja de Seguro Social solicita a los técnicos y auxiliares retornar a la mesa de diálogo.