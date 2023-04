Yanibel Ábrego: "Nuestra alianza la queremos con RM y Ricardo Martinelli"

“Le hemos lanzado un reto permanente al presidente vencido de Cambio Democrático de que si en efecto él ganó la mayoría de convencionales, si él tiene la mayoría de los votos por qué no vamos a una convención… él no quiere medirse voto a voto en las urnas”, señaló Ábrego en TReporta Matutino. “Le hemos lanzado un reto permanente al presidente vencido de Cambio Democrático de que si en efecto él ganó la mayoría de convencionales, si él tiene la mayoría de los votos por qué no vamos a una convención… él no quiere medirse voto a voto en las urnas”, señaló Ábrego en TReporta Matutino.

Con relación a sus diferencias con el actual presidente del Partido, Rómulo Roux, al ser cuestionada acerca de si es o no para ella un enemigo político, Ábrego, dejó claro que en su vida política que no tiene enemigos sino más bien adversario.

image.png

“Es mi adversario político -Rómulo Roux- yo no tengo enemigos en política… si hacer las cosas bien es llevar un proceso democrático con trampas, con trabas, con obstáculos, como él se ha acostumbrado hacer desde el día uno”, señaló. “Es mi adversario político -Rómulo Roux- yo no tengo enemigos en política… si hacer las cosas bien es llevar un proceso democrático con trampas, con trabas, con obstáculos, como él se ha acostumbrado hacer desde el día uno”, señaló.

Ábrego denuncia violaciones en el proceso electoral

“Yo quisiera hablar de las violaciones que estamos viviendo dentro de Cambio Democrático" menciona la diputada al momento que indica las razones, señalando que es "por la dictadura que tenemos del presidente vencido, porque vencimos todos los organismos internos del partido”.

Con relación a la renovación del organismo, la diputada por la curul CD menciona que "no pudieron ser renovados en lo interno del partido y por eso el Tribunal Electoral sanciona al partido con la suspensión del subsidio violando nuestros estatutos, esa es la primera violación que tenemos dentro de Cambio Democrático.

“Si nuestro equipo político no estuviera seguro de tener el liderazgo dentro de las bases de CD nosotros no estuviésemos en esta carrera, contamos con un equipo que representa la esperanza de que Cambio Democrático vuelva a gobernar en el 2024” indica Ábrego.

image.png

Garantía de transparencia en el proceso

“Lo que queremos es garantizar que el proceso sea transparente y que todo el país con el TER (Transmisión Extraoficial de Resultados) pueda ver de inmediato los resultados, en nuestro escenario no está el no ganar, nosotros vamos a ganar”, menciona Ábrego.

En caso que pierdan, Ábrego señala que “Si nosotros no ganamos las primarias presidenciales no podemos postularnos para diputada, ni podemos correr en ningún otro cargo de elección popular… no creo que se acabe mi vida política, nosotros tenemos un liderazgo consolidado a nivel nacional”.

Por otro lado, la actual diputada señala que “Ya ganamos juventud, mujer, la mayor cantidad de convencionales, estamos esperando que proclamen y pronuncien en el Boletín Electoral el resultado para impugnar y presentar las pruebas de las irregularidades que se dieron en la pasada elección”.