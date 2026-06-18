Tigo Business y Cloudflare refuerzan la alianza estratégica exclusiva para impulsar la seguridad empresarial en Panamá

Tigo Business, líder en conectividad, servicios en la nube y ciberseguridad, refuerza su alianza estratégica y exclusiva con Cloudflare, referente mundial en servicios de seguridad web y optimización del rendimiento de infraestructura. Con esta colaboración, Tigo Business se consolida como el único Partner Select de Cloudflare en Panamá, reafirmando su compromiso con la innovación y la seguridad digital para las empresas panameñas.

Como parte de la alianza, se realizó un encuentro privado que reunió a un selecto grupo de líderes empresariales y tomadores de decisión de Panamá para conversar con nuestro equipo ejecutivo y Chema Alonso, reconocido internacionalmente por su trayectoria como experto en ciberseguridad, hacker ético, investigador, tecnólogo y ejecutivo global de innovación digital. Este encuentro representó una valiosa oportunidad para intercambiar ideas, fortalecer relaciones estratégicas y conocer de primera mano la visión de uno de los líderes más destacados de la industria tecnológica global.

La plataforma Zero Trust de Cloudflare facilita la protección de trabajos híbridos y remotos. Cortesía

Cloudflare ha sido reconocido globalmente en el informe 2023 Gartner Magic Quadrant for SSE por su capacidad de ejecución e integridad de visión, siendo uno de los 10 proveedores más destacados a nivel mundial.

La plataforma Zero Trust de Cloudflare facilita la protección de trabajos híbridos y remotos, ayudando a las empresas a reducir riesgos cibernéticos y aumentar la productividad de sus equipos. Las soluciones de Cloudflare están diseñadas para proteger y optimizar las operaciones en línea de empresas de todos los tamaños y sectores. El compromiso de Tigo Business con las empresas panameñas es ofrecer soluciones integrales de conectividad avanzada y ciberseguridad. Con esta alianza exclusiva con Cloudflare, Tigo Business fortalece su posicionamiento como socio estratégico de las empresas en Panamá, brindando un portafolio completo de soluciones, respaldado por un equipo altamente capacitado y especializado, capaz de ofrecer soporte integral durante todo el proceso de transformación digital.

Cloudflare protege el 20% del tráfico global de Internet, bloqueando miles de millones de amenazas diarias, y sus soluciones de seguridad ayudan a anticiparse a los riesgos. Las empresas que adquieran estos servicios disfrutarán de protección avanzada y podrán trabajar con expertos. Con esta alianza estratégica, Tigo Business y Cloudflare refuerzan su compromiso con la innovación y la ciberseguridad, ofreciendo a las empresas panameñas soluciones avanzadas para un futuro digital más seguro y eficiente.