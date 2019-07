"Cumbia Cali", la fusión de pop y música norteña de SuenaTron

La banda californiana SuenaTron fusiona pop y música norteña en su nuevo álbum, "Cumbia Cali", que rinde tributo a los latinos que buscan un espacio en Estados Unidos, según dijeron a Efe sus integrantes.

"Queremos enseñarle a este señor que está en el poder ahorita (el presidente Donald Trump), que dice que todos somos malososos, que esto no es así, que los latinos somos familia, que somos cultura, y un reflejo de eso es California" dijo a Efe Mexia Hernández, miembro de SuenaTron.

La agrupación conformada por Mexia, su hermano Giovanni, Matt González y Eduardo Montelongo presentó este viernes a los medios el video de su nuevo sencillo, "Cumbia Cali", que hace parte del álbum con el mismo nombre.

Mexia y Giovanni, hijos de Hernán Hernández, el bajista de los Tigres del Norte, nacieron en San José (California), al igual que González, y con este trabajo quieren destacar el "orgullo de tener raíces emigrantes" y de ser una mezcla de culturas.

Es precisamente esta mezcla de culturas la que impulsó a la agrupación a crear el "popteño", una fusión entre el pop y los ritmos de la música mexicana norteña.

"Somos pioneros, tenemos casi diez años tocando puertas y experimentando, tratando de hacer algo diferente, fresco, y creo que lo logramos en este trabajo", advirtió Mexia.

"Tenemos la música norteña en la sangre, pero crecimos en Estados Unidos y aquí encontramos toda clase de música, así que nos hace una mezcla casi de nacimiento", subraya Mexia.

La variedad de sonidos presentes en "Cumbia Cali" se refleja en unos gustos eclécticos que van desde el reggae, a raperos como NAS y el Wu Tang Clan, hasta bandas como Metallica.

Pero no solo la mezcla de culturas ha influenciado a esta agrupación, los riesgos que los latinos y los inmigrantes toman todos los días también les ha enseñado a no temer a presentar sus ideas al escrutinio del público.

"Poder tocar el acordeón y 'rapear' a la misma vez es algo muy especial, nadie lo hace, y es posible porque nosotros como artistas queremos tomar esos riesgos y hacer algo nuevo", explica Giovanni.

Los hermanos Hernández esperan que los latinos se identifiquen con su nuevo trabajo y que el riesgo de mezclarse siga siendo una de las características de la comunidad.

"A lo mejor el término 'popteño' vaya a cambiar y vaya a evolucionar. Pero esa prueba ya se hizo, ya no hay barreras, no hay muros, ya no hay límites. Estamos buscando qué sigue", concluyó Mexia.