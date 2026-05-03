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Cara a Cara con Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers

Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, explicó este domingo en Cara A Cara la importancia de derribar la estructura financiera de las redes criminales, y opinó que aún se está a tiempo para tomar decisiones, ya que cuando estos grupos se instalan en un país, provocan un profundo deterioro. Además, advirtió que existen redes de trata de personas reclutando a menores de edad a través de los teléfonos celulares para extorsionarlos y explotarlos sexualmente.