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Cuarto Poder: 21 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Domingo Latorraca, analista financiero y socio de la firma Eleménte, quien presentó y explicó los resultados del último informe de actividad económica, basado en un sondeo realizado a empresarios.

También nos acompañaron Angelina Vargas, jefa de Capacitación del Tribunal Electoral (TE), y la maestra Carmen Jiménez, en representación del Ministerio de Educación (Meduca), quienes detallaron las actividades que realizan de forma conjunta por la Semana de la Educación Electoral.