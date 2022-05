Del 2 al 12 de junio se presentará en Panamá "On Your Feet!"

"On Your Feet!" Panamá, cuenta con las actuaciones de Arian Abadi, Ida Obediente, Any Tovar, Leo Almengor, Cristina de la Fuente y más de 30 actores, cantantes y bailarines en escena con orquesta en vivo.

Además, es dirigido por Aaron Zebede, y producido por Magic Dreams, Gaitan Bros y Diego De Obaldía.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de algunas de las canciones más emblemáticas del último cuarto de siglo, tales como "Rhythm Is Gonna Get You", "Conga", "Get on Your Feet", "Don’t Want to Lose You", "1-2-3" y "Coming Out of the Dark".

Los boletos para asistir se pueden adquirir en Panatickets.