Ganadores de Debate Z y finalistas del Concurso Nacional de Oratoria analizan temas nacionales

En la edición en Debate Abierto de este domingo 2 de noviembre se abordó sobre el significado de la palabra patria, el rol de los diputados, los valores, la corrupción, entre otros temas nacionales, junto a Amith Solano, Naomi Thomas, Gabriela Rodríguez, Marian Zetina, David de León y Eduardo Barrera, ganadores del primer y segundo lugar de Debate Z; Francesca Borelly, quien representó a Panamá en el Mundial de Oratoria; y Alisson Méndez, Leonardo Rousy, Augusto Pino, María Prescott, Daniel Díaz, Jhojan Wenham, Melanie Pimentel, Ricardo Hendrick, Juan Monterrey, Aralys Rodríguez, Anneth Domínguez, Sofía Araujo, Alanys Morris, Omaira Sánchez y Edoardo Baldera, finalistas del Concurso Nacional de Oratoria.