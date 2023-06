EL AMOR INVENCIBLE | Gael quiere que Leona regrese a trabajar con él

El licenciado Gael va a luchar para que Leona recupere su trabajo. Mientras ella le genera una confianza al licenciado, diciendo Leona que le gustan los retos. "No la voy a soltar Leona y el esfuerzo será el doble. Mi padre es un hueso difícil de roer" expresa el licenciado Gael. Leona se sintió muy confundida que el licenciado Gael, le ayude a recuperar su trabajo. Mientras ella le confiesa a David que no le puede ocultar nada y que está confundida y que Gael le recordó que ella le recuerda a una mujer de su pasado a la que amo. David le dije a Leona que Gael que si le va a creer a ese cobarde.

Gael conversa con su padre sobre Leona diciéndole que quiere que ella regrese a trabajar con él. Siendo muy firme en sus palabras Gael le deja claro a su padre que no quiere que nadie más trabaje con él, mientras no sea con Leona y su padre le dice que si esa mujer le interesa y que le brinde un motivo válido. Leona le agradece a David que la respalde aún cuando la vida de él está el juego. "No pienso permitir que te vuelva a lastimar y antes va tener que pasar por encima de mí. Estoy dispuesto a todo con tal de defenderte" le expresa David.