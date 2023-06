Alejandro Sanz sufre su ruptura amorosa con Rachel Valdés

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz en el año 2023 su vida personal se ha visto afectada por diversas situaciones que no son nada agradables para su entorno y lo han llevado estos problemas a publicar comentarios por medio de su red social de Twitter expresando con sus tweets una bajón emocional.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase.

Hay que destacar que no es la primera vez que Alejandro Sanz pasa por un estado de mal momento en su vida, hace un tiempo atrás el cantautor español también por medio de twitter hizo declaraciones muy impactantes de cómo se sentía.

Esta vez en noticia exclusiva de la revista internacional ¡HOLA! sale a la luz pública el porque de la ruptura de Sanz con la artista visual cubana Rachel Valdés después de más de tres años juntos. Resulta que según la artista ha tomado la desición de irse de la casa dónde ambos convivían, retirando de la propiedad y llevándose todas sus pertenencias. Todo de igual forma ha sido según por diferencias entre la pareja que llevarían a su ruptura sentimental.