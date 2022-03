Alejandro Sanz se une a la reacción de Rubén Blades sobre Residente y J Balvin

La reacción de Blades se dio a conocer la semana pasada, donde responde con un rap que finaliza con la promoción de su gira; pues esa decisión al parecer, le gustó a Sanz, ya que durante una entrevista sólo dio una breve opinión sobre Residente y acto seguido, mencionó a Blades y promocionó su gira.

"Yo creo que no hay nadie que tenga el lápiz más afilado que Residente en el mundo urbano", expresó Sanz pero cuando fue interrogado sobre lo que cree que va a responder J Balvin dijo "yo colgué hoy un video porque salió también Rubén Blades diciendo...hizo como un rap...y luego decía el disco Swing no sé cuánto Puerto Rico...anunciando su disco. Y entonces, yo saqué hoy un video también, digo, me voy a ahorrar el rap y ya directamente digo, con respecto a lo que ha pasado y lo que ha dicho Rubén Blades sobre Residente y Balvin, voy a decir que: Ya están a la venta las entradas", manifestó.

Cabe señalar que Sanz se presentará en Panamá el próximo 19 de abril en el Centro de Convenciones Amador.