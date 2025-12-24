EN VIVO | Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional del 24 de diciembre de 2025

EN VIVO

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy, 24 de diciembre de 2025.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 24 de diciembre de 2025.

Piramide de Chakatín para el sorteo de miercolito del 24 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 5, 7 y 2

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 24 de diciembre de 2025, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo

¿A qué hora inicia el sorteo del 24 de diciembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 24 de diciembre de 2025.

