Increíble transformación de Miss Universo 2021 tras dejar el título

"Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Gracias por entender", publicó en abril de 2022, la modelo india como respuesta a los miles de cuestionamientos sobre su subida de peso, entre los que incluso se especuló sobre un posible embarazo.

En enero de 2023, Harnaaz Sandhu coronó a R'Bonney Gabriel, como su sucesora en Miss Universo. Han pasado 9 meses desde entonces y la exreina de belleza tiene a todos sorprendidos con su nueva imagen.

Sin embargo, aunque ahora el cambio es mucho más evidente ha sido paulatino. Desde marzo, Harnaaz Sandhu comenzó a mostrar imágenes que dejaban entrever nuevas medidas. Es más, en abril durante una visita a la ciudad de New York, los medios comenzaron a reportar la nueva imagen de la ex Miss Universo.

Miss Universe 2021 contest in Eilat

Eilat (Israel), 13/12/2021.- Miss India Harnaaz Sandhu poses during the Miss Universe 2021 pageant in Eilat, Israel, 13 December 2021. Contestants from 80 countries and territories have been selected to compete in the Miss Universe 2021 pageant, to be held in the Red Sea resort of Eilat, Israel. Harnaaz Sandhu of India was crowned Miss Universe 2021. EFE/EPA/ATEF SAFADI