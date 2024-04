Kaká reacciona a lo que dijo su exmujer: "Lo intenté todo, la biblia te dice no te divorcies y yo estaba ahí divorciándome"

En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio”

Comenzó diciendo el exjugador del Real Madrid, quien estuvo 10 años casado con Caroline, desde el 2005 hasta el 2015, fecha en que ella le fue sincera y le dijo que ya no quería ser su esposa.

¿Por qué se divorciaron Caroline Celico y Kaká?

Según cuenta Kaká los motivos se agrabaron cuando él empezó a mudarse de su país y vivir en Estados Unidos. “Yo estaba fuera, vivía en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil, sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada. Luego yo leí un libro de 40 días que se llama ‘Prova de Fogo’, este libro es genial y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio yo le recomiendo”.

image.png

Afirma que hizo de todo para que el divorcio no ocurriera porque en su religión esto es inaceptable.

“Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar”,afima.

“Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo”, sentenció.

¿Con quién está casado actualmente Kaká?

Kaká vive felizmente casado, curiosamente con otra Carolina, esta vez, Carolina Batista de 28 años desde el 2019 con quien tiene dos hijas. En total son una familia de 4, ya que de su primer matrimonio tiene dos hijos. Kaká le lleva a Carolina 13 años de diferencia.