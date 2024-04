Caroline Celico exesposa de Kaká, genera reacciones tras su declaraciones sobre su ruptura

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, dijo Celico sobre su divorcio con la estrella del fútbol brasileño.

Esto ha sido una sorpresa para muchos seguidores, ya que consideran que su relación era una de las más firmes del mundo del entretenimiento y los deportes.

Caroline Celico genera reacciones en redes tras las declaraciones sobre su ruptura con Kaká

Los comentarios no se han hecho esperar por los amantes del fútbol y fanáticos de Kaká, tras las declaraciones de su ex esposa. Muchos mostraron su apoyo a la estrella de brasileña.

Si a Kaká lo dejaron por ser demasiado perfecto, que nos esperara a nosotros que somos simples mortales.

Si crees que no sos suficiente, recordá que a Kaká lo dejó la esposa por ser demasiado perfecto.

Así estoy desde que leí que a Kaká lo dejaron por ser demasiado perfecto.

Fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Kaká, en forma de apoyo.