Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 15:11

Mercado de Mariscos cerrará este lunes 6 de abril: conoce horarios y reapertura

Además del Mercado de Mariscos, el Mercado San Felipe Neri, también estará cerrado. Conoce los horarios de restaurantes y cuándo reabre al público.

Mercado de Mariscos 

Mercado de Mariscos 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado este lunes 6 de abril debido a una jornada de limpieza profunda y fumigación.

La suspensión temporal responde a un programa de higienización que incluye:

  • Hidrolavado de áreas
  • Fumigación interna y externa
  • Desinfección de módulos
  • Mantenimiento de áreas verdes

Estos trabajos son realizados por la Dirección de Mercados Municipales para garantizar la seguridad en la venta de productos de consumo humano.

Restaurantes sí abrirán en horario especial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040486575763517860?s=20&partner=&hide_thread=false

A pesar del cierre del mercado, el área de restaurantes operará ese mismo lunes:

  • Desde la 1:00 p.m.

Reapertura del Mercado de Mariscos y horarios normales

A partir del martes 7 de abril, el Mercado de Mariscos retomará su horario regular:

  • Mayoristas: 1:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • Público general: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Restaurantes: 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

Las autoridades sugieren a los visitantes planificar sus compras con anticipación y tomar en cuenta estos ajustes temporales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hombre es asesinado durante visita familiar en Colón

CEPANIM 2026: cómo verificar si tienes derecho a recibir el beneficio

Primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para estudiantes beneficiarios

Recomendadas

Más Noticias