Mercado de Mariscos cerrará este lunes 6 de abril: conoce horarios y reapertura

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado este lunes 6 de abril debido a una jornada de limpieza profunda y fumigación.

Contenido relacionado: Anuncian cierre parcial del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri por jornada de limpieza

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La suspensión temporal responde a un programa de higienización que incluye:

Hidrolavado de áreas

Fumigación interna y externa

Desinfección de módulos

Mantenimiento de áreas verdes

Estos trabajos son realizados por la Dirección de Mercados Municipales para garantizar la seguridad en la venta de productos de consumo humano.

Restaurantes sí abrirán en horario especial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040486575763517860?s=20&partner=&hide_thread=false El Mercado de Mariscos estará cerrado este lunes 6 de abril debido a que se estará realizando una jornada de limpieza profunda y fumigación.@Panamaalcaldia señala que el área de los restaurantes del Mercado de Mariscos atenderán a partir de la 1:00 p.m.



“La suspensión temporal… pic.twitter.com/jyxwhUKUdj — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

A pesar del cierre del mercado, el área de restaurantes operará ese mismo lunes:

Desde la 1:00 p.m.

Reapertura del Mercado de Mariscos y horarios normales

A partir del martes 7 de abril, el Mercado de Mariscos retomará su horario regular:

Mayoristas: 1:00 a.m. a 10:00 a.m.

Público general: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Restaurantes: 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

Las autoridades sugieren a los visitantes planificar sus compras con anticipación y tomar en cuenta estos ajustes temporales.