Mercado de Mariscos cerrará este lunes 6 de abril: conoce horarios y reapertura

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado este lunes 6 de abril debido a una jornada de limpieza profunda y fumigación.
La suspensión temporal responde a un programa de higienización que incluye:
- Hidrolavado de áreas
- Fumigación interna y externa
- Desinfección de módulos
- Mantenimiento de áreas verdes
Estos trabajos son realizados por la Dirección de Mercados Municipales para garantizar la seguridad en la venta de productos de consumo humano.
Restaurantes sí abrirán en horario especial
A pesar del cierre del mercado, el área de restaurantes operará ese mismo lunes:
- Desde la 1:00 p.m.
Reapertura del Mercado de Mariscos y horarios normales
A partir del martes 7 de abril, el Mercado de Mariscos retomará su horario regular:
- Mayoristas: 1:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Público general: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Restaurantes: 10:00 a.m. a 11:30 p.m.
Las autoridades sugieren a los visitantes planificar sus compras con anticipación y tomar en cuenta estos ajustes temporales.