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Asamblea de la OEA cerró con la aprobación de la Declaración de Panamá y varias resoluciones

La Embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Ana Irene Delgado, detalló que al culminar la 56ª Asamblea General de la OEA se realizó la aprobación de la Declaración de Panamá, se aprobaron 4 resoluciones, 14 declaraciones y fueron electos varios puestos por aclamación, entre esos el Comité de Auditoría y otros que estaban vacantes dentro de la organización.