UTP aplica plan de reforzamiento para estudiantes de primer ingreso

La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ángela Laguna Caicedo, detallo el proceso de reforzamiento educativo para estudiantes que desean ingresar a la universidad, en el que se han atendido 3,000 jóvenes, y ha diseñado un plan de reforzamiento con 1,000 jóvenes más. Informó que existe un mayor interés de los estudiantes en las carreras computacionales, y a la vez se promueven las carreras logísticas.