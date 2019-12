Showbiz • 5 Dic 2019 - 08:18 AM

En los últimos días el actor Billy Dee Williams ha acaparado un sinfín de titulares, la gran mayoría de los cuales aplaudían su valentía al utilizar pronombres tanto masculinos como femeninos para hablar de sí mismo durante una entrevista reciente a la revista Esquire que muchos interpretaron como su manera de desvelar ante el mundo que no se identifica con los género binarios y prefiere situarse en un espectro más fluido.

Sin embargo, el intérprete encargado de dar vida al mítico personaje de Lando Calrissian en la saga "Star Wars" ha aclarado ahora que esa no fue en ningún momento su intención porque en realidad ni siquiera conocía la existencia de movimientos no-binarios es decir, que no se engloban dentro de lo masculino o femenino o del lenguaje inclusivo.

"Bueno, primero de todo, he de admitir que anoche tuve que preguntar qué es eso del maldito género fluido porque es un término nuevo para mí. En cualquier caso, a lo que yo me estaba refiriendo era a la importancia de que los hombres entre en contacto con su lado delicado", ha confesado en conversación con el portal The Undefeated.

"Hay una frase que acuñó Carl G. Jung, un psiquiatra contemporáneo de Sigmund Freud con quien tuvo sus más y sus menos porque cada uno apoyaba ideas muy diferentes de... ¿cómo se llama? La conciencia. Y el inconsciente. Es una conciencia colectiva. Pero la cuestión es que él hizo célebre la frase 'Anima animus'. El anima es el aspecto femenino interno del hombre y el animus es el aspecto masculino interno de la mujer. A eso me refería. A la importancia de que los hombres acepten su lado femenino".

Para concluir, el intérprete también ha considerado oportuno despejar cualquier duda sobre su propia orientación sexual: "No estaba hablando de la sexualidad, de ser gay o hetero. Yo por ejemplo no soy homosexual, ni por asomo. No es que tenga nada en contra de los homosexuales, pero a título personal yo no lo soy".