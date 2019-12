Kendall y Kylie tienen contratos diferentes a los de sus hermanas Kardashian en el reality familiar

Showbiz • 11 Dic 2019 - 08:15 AM

A principios del pasado mes de noviembre Kourtney Kardashian anunció que abandonaría temporalmente el famoso reality familiar para centrarse en pasar más tiempo con sus tres hijos Mason, Penelope y Reign al mismo tiempo que prometía que los fans comprenderían mejor los motivos que le habían empujado a tomar esa decisión cuando vieran la próxima temporada del programa.

Ahora el misterio se ha resuelto con la emisión de los últimos episodios de "Keeping Up With the Kardashians" que han destapado las tensiones que existirían entre Kourtney y sus dos hermanas Kardashian, Kim y Khloé, quienes considerarían que la primera no estaría cumpliendo con los horarios de grabación por culpa de su empeño en proteger su vida privada y, en consecuencia, a ellas les tocaría trabajar el doble.

De hecho, Kim llegó a amenazar con despedir a Kourtney si seguía decidida a no mostrar ciertos aspectos de su día a día y continuaba insistiendo en establecer normas como la que prohíbe a sus allegados pronunciar el nombre de su novio el modelo Younes Bendjima frente a las cámaras.

Por el momento el drama ha quedado ahí y habrá que esperar a las próximas entregas para descubrir cómo termina, pero muchos de los espectadores no han podido evitar preguntarse por qué se espera que Kourtney muestre abiertamente sus relaciones sentimentales cuando sus hermanas menores Kendall y Kylie Jenner rara vez aparecen en el reality y jamás hacen referencia a sus parejas o a sus rupturas y demás problemas personales.

Ahora Khloé se ha encargado de explicar por qué a cada una de ellas se les exige distintos grados de compromiso con 'KUWTK' aclarando que, cuando renovaron el reality en 2015 por cuatro años más en la cadena E!, las dos jóvenes optaron por negociar unas condiciones distintas.

"Kendall y Kylie tienen contratos diferentes. Kourt, Kim y yo tenemos contratos idénticos", ha matizado Khloé vía Twitter.