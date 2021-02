SHOWBIZ • 4 Feb 2021 - 07:40 AM

A solo unos meses de recibir a su segundo retoño, el primero de su actual e idílica relación sentimental con Miguel Torres, la actriz Paula Echevarría ha aparecido en su cuenta de Instagram como si estuviera dando la bienvenida a una nueva estación primaveral, al menos en lo que a su vestimenta se refiere. Aunque el abrigo y las botas invernales no podían faltar en su estilismo de principios del mes de febrero, que en Madrid todavía se sienten los efectos del reciente paso de la borrasca Filomena, el floreado y desenfadado vestido que preside su última foto parecen más representativos del equinoccio que está por venir. Para complementar su jovial look, la estrella televisiva ha querido sorprender a sus fans con un llamativo cambio de peinado.

"Flores en el vestido y rizos en el pelo", ha escrito la que fuera esposa de David Bustamante, con quien tiene a la ya no tan pequeña Daniella, para centrar la atención en su alegre estampado y en lo favorecedor de su última iniciativa capilar. No obstante, buena parte de los comentarios tan elogiosos que inundan la publicación hacen referencia directa a la cada vez más abultada tripita de embarazada que muestra en la instantánea, la cual no se ve eclipsada ni mucho menos por lo holgado del vestido.