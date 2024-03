IFF Panamá 2024: Programación de películas de la 12° edición

Sigue leyendo: IFF Panamá 2024: Anuncia la proyección de "Sisters with Transistors"

Programación de películas que se presentará en IFF Panamá

IFF Panamá anunció que la cinta seleccionada para la ceremonia de apertura es el documental "The Mother of All Lies y se presentará el próximo viernes 5 de abril. A continuación la cartelera de películas que presentarán en su edición 12°:

Sábado 6 de abril - Sala 3

El Norte

Esta película restaurada por el Archivo de la Academia con el apoyo de la Fundación Getty, se presentará a la 1:00 p.m.

EL NORTE Película restaurada por el Archivo de la Academia con el apoyo de la Fundación Getty. Sinopsis: Después de que su familia es asesinada en una masacre del gobierno, los hermanos Enrique y Rosa huyen de Guatemala y se embarcan en un peligroso viaje hacia "El Norte": Estados Unidos. SÁBADO, 6 abril SALA 3 - Cinépolis Multiplaza - 1:00 p.m. *Seguido de un Q&A Extendido con el Director Gregory Nava País: Estados Unidos, México Año: 1984 Idiomas: Español, Inglés, K'iche' Maya Subtítulos: Español Duración: 141 minutos

Bila Burba

Esta película del director Duiren Waga, se presentará a las 4:30 pm.m

Brown

Esta película del director Ricardo Aguilar y Manolito Rodríguez, se presentará a las 6:30 p.m.

Dios es Mujer

Esta producción de Andrés Peyrot, se presentará a las 9:30 p.m.

SÁBADO, 6 abril SALA 3 - Cinépolis Multiplaza 4:30 p.m. - BILA BURBA | Dir. Duiren Wagua 6:30 p.m. - BROWN | Dir. Ricardo Aguilar y Manolito Rodríguez 9:30 p.m. - DIOS ES MUJER | Dir. Andres Peyrot

Domingo 7 de abril

Tumabores - Sala 4

Esta película panameña de la directora María Isabel Burnes, se presentará a las 4:00 p.m.

Las hijas - Sala 5

Esta película, de la directora Kattia G. Zuñiga se presentará a las 2:50 p.m.