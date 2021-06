Pelosi formará panel para investigar asalto al Capitolio

Associated Press

Pelosi realizó el anuncio durante una reunión privada y no dio más detalles, dijo la fuente, quien habló bajo condición de anonimato a fin de discutir conversaciones privadas.

Los senadores republicanos bloquearon el mes pasado una iniciativa para la formación de un panel bipartidista e independiente que investigara el ataque perpetrado por simpatizantes del expresidente Donald Trump. Hace unas semanas, Pelosi dijo que la Cámara de Representantes intensificaría las investigaciones sobre el asalto, en el que una multitud violenta sobrepasó a la policía, irrumpió en el inmueble y buscaba a los legisladores para tratar de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

La nueva comisión investigadora pondría a una mayoría de demócratas a cargo de la pesquisa. Más de 35 representantes y siete senadores republicanos dijeron que querían evitar una investigación partidista y que apoyaban la propuesta para formar una comisión que habría tomado como modelo un panel similar que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pero esos números no fueron lo suficientemente fuertes para superar la oposición del Partido Republicano en el Senado, donde se necesita el respaldo de 10 republicanos para aprobar la mayoría de las medidas si todos los demócratas votan a favor en bloque. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha dicho que podría realizar una segunda votación luego de que no se aprobó la iniciativa el mes pasado, pero no hay algún indicio de que los demócratas puedan conseguir el apoyo necesario de otros tres republicanos.

“No podemos esperar más”, señaló Pelosi el 15 de junio. “Vamos a proceder”.

Muchos republicanos han dejado claro que quieren dejar atrás el asalto del 6 de enero, dejando de lado muchas de las preguntas sin respuesta sobre la insurrección, incluyendo cómo el gobierno y las fuerzas de seguridad pasaron por alto la información de inteligencia que condujo a los disturbios y el papel de Trump antes y durante el asalto.

Algunos republicanos han llegado a restar importancia a la violencia, e incluso uno de ellos mencionó que los agitadores parecían turistas y otro insistió en que una mujer, Ashli Babbitt, quien falleció tras ser baleada ese día luego de que trató de entrar a la sala de sesiones de la Cámara de Representantes a través de una ventana, fue “ejecutada”.

