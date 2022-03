Antes de responder esta prerrogativa, debemos entender que el convenio de Ginebra es considerado un tratado internacional, lo que denota que el mismo está regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados . El artículo 31 de la Convención de Viena regula la regla general de interpretación de los tratados internacionales, por lo que decreta que: “ Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.” Con esto en mente, podemos partir de la premisa que los verbos rectores mencionados en el artículo 17 (ordenar y forzar) son susceptibles a interpretación.

¿Refugiados, y/o víctimas de un desplazamiento forzoso? 1

Jan Williams, autor del reporte “Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict” argumentó que el verbo “forzar” dentro del punto 2 del artículo 17 puede ser efectuado por medios indirectos, es decir, no es necesario una orden directa de desplazamiento para que el crimen se perfeccione. Por lo tanto, el desplazamiento forzoso se puede ejercer de manera indirecta, toda vez que se puede dar el abuso y mal trato de los civiles para hacerlos abandonar su territorio. De hecho, en un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, se determinó lo supra mencionado, que es que el desplazamiento forzoso puede ser de manera directa o indirecta; siendo el desplazamiento indirecto entendido como aquello causado por operaciones militares “espontaneas.”

Iryna Shulzhynka, ucraniana, con tan solo 24 años de edad, me contactó el dos (2) de marzo para brindar testimonio sobre su realidad. Dos días después, las fuerzas rusas se estaban acercando más su ciudad natal, Kyiv, y Iryna “tomó la “decisión más aterradora de [su] vida: irse de Kyiv y dejar a toda su familia atrás. Cabe recalcar que Iryna explicó porque no se atrevió a irse antes de Ucrania, y fue debido a que “la estación es muy peligrosa, y además mucha gente reciben disparos fatales en la carretera.” El 5 de Marzo, al comunicarme con ella, su primer mensaje fue:“ Sofia, un conocido mío fue ayer con ayuda humanitaria a Bucha (donde está mi madre),[y] los ocupantes le dispararon a quemarropa a su coche. ¡Está muerto!”[1]

¿Refugiados, y/o víctimas de un desplazamiento forzoso? 2

Al día que escribo este artículo, 7 de marzo, la madre de Iryna está con vida en Bucha, y el padre también en Cherniviv. Es imperante hacer hincapié en que ambas ciudades están bajo ataque; en Bucha la madre está durmiendo en un baño sin luz y agua; y en Chernihiv, las fuerzas rusas están bombardeando activamente la ciudad. De hecho, el 4 de marzo, “The Ukrainian Emergency Services” publicó en su plataforma de Twitter, que a raíz del bombardeo a las estructuras civiles, como los edificios, hospitales y clínicas, se han extraído 47 cuerpos sin vida de civiles.[2]

De acuerdo a los medios internacionales, actualmente hay alrededor de 1.3 millones de ucranianos que se han ido de su país, por lo que son catalogados como “refugiados,”¿ pero son ellos realmente refugiados, o víctimas de un desplazamiento forzoso indirecto? Por definición internacional, los refugiados son aquellas “ personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional.”

¿Refugiados, y/o víctimas de un desplazamiento forzoso? 3

Con esto en mente, podemos argumentar que la catalogación de refugiado solo se da una vez la victima haya cruzado las fronteras de país. En atención a lo mencionado, Iryna, al igual que todas las personas que podemos advertir en la imagen enviada por Iryna, son víctimas de un desplazamiento forzado ya que son “obligadas [indirectamente] a abandonar sus hogares, en particular debido a factores relacionados con un conflicto armado u otra situación de violencia, y que no han cruzado la frontera estatal de su país.” [3]

Los medios internacionales han fallado en reconocer a las víctimas de desplazamiento forzoso, razón por la cual redactó este artículo. Las fotos enviadas por Iryna demuestran de manera tangible la cantidad de víctimas ucranianas a raíz de la invasión de Rusia. A pesar de que hay alrededor de 1.3 millones de ucranianos refugiados en otros países, no tenemos ninguna cifra exacta de las víctimas de desplazamiento forzoso. Hace 7 días, Iryna era una joven que ya se había independizado de sus padres y trabaja en una agencia de mercadeo. Hoy, Iryna es una de las muchas víctimas de desplazamiento forzoso, y probablemente, jamás será una refugiada ya que “los tiquetes para salir de su país son muy costosos.” Para concluir, las fuerzas rusas están ejecutando crímenes de lesa humanidad, toda vez que están obligando el traslado forzoso indirecto de la población ucraniana. (Estatuto de roma, artículo 7, acapaite d). En el siguiente artículo se llegará a detallar de manera exhaustiva la realización de crímenes de lesa humanidad como desplazamiento forzoso.

-----------------------

[1] “[3:22 pm, 05/03/2022] Iryna Shulzhynska: And Sofia An acquaintance of mine went yesterday with humanitarian aid to Bucha (where my mother is), the occupants shot his car at point-blank range. He is dead!”

[2] https://www.bbc.com/news/world-europe-60616946

[3] https://www.icrc.org/es/document/las-personas-internamente-desplazadas-y-el-derecho-internacional-humanitario