Tiroteo en escuela de Argentina: alumno mata a compañero y hiere a dos en Santa Fe

Un estudiante mató a tiros a un compañero de 13 años e hirió a otros dos en un centro educativo de la localidad de San Cristóbal, Argentina , en un hecho que ha generado conmoción en todo el país. El ataque ocurrió la mañana de este lunes dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, según confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el tiroteo se registró alrededor de las 7:15 a.m. (hora local), mientras los estudiantes participaban en el acto de izamiento de la bandera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038658678170009686?s=20&partner=&hide_thread=false Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo este lunes, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.



El "grave episodio" que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares… pic.twitter.com/QQVExhXMLy — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

El agresor, un menor de entre 15 y 16 años, sacó un arma de fuego de su mochila y efectuó entre cuatro y cinco disparos en el patio interno del plantel.

Víctima y heridos

Un estudiante de 13 años falleció en el lugar

Dos alumnos resultaron heridos Uno de gravedad, trasladado a un hospital en Rafaela Otro con lesiones leves



Según las autoridades, el atacante utilizó una escopeta.

El estudiante responsable fue detenido tras el ataque y permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades indicaron que aún es prematuro determinar si el hecho fue planificado o ocurrió de manera espontánea.

Escena de pánico en la escuela

El hecho generó momentos de caos entre estudiantes y docentes. “Fue una situación de confusión, con chicos saliendo corriendo”, relató Muñoz. Docentes del plantel señalaron que el agresor era considerado un buen alumno, lo que aumentó la sorpresa en la comunidad educativa.

Tras el ataque, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo, mientras que las clases fueron suspendidas en todos los niveles. La Fiscalía local continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

FUENTE: EFE