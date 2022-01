LA DESALMADA | Rafael no perdona a Fernanda por estar del lado de Clara y César

Fernanda le reclama a Octavio por sacar a relucir a su secreto. Rafael le cuestiona a Fernanda por no decir nada, y si ella fuera capaz de engañarlo. Fernanda no puede pedirle que se pongan en su lugar. Rafael piensa que debió decirle para prepararse por todo lo que pasaría, cómo perder la alcaldía. Fernanda esta furiosa porque no piensan en Clara, solo la juzgan. Rafael piensa que no tiene arreglo y él no perdería eso.

Martina me pide a David hablar con él. Él quiere saber cuándo se enteró de lo de Clara , ella esperaba que David se diera cuenta. Él hubiese preferido que se lo dijera antes en vez de estar lanzando insultos. David no entiende por qué le está pasando todo eso. No quiere saber más del tema, porque le puede explotar la cabeza.

Miriam le comenta a Piero y Luis que Clara debió decirle a David todo desde un inicio. Pero que lo importante ahora es estar del lado de Clara.

María llega y le pregunta a Piero si todo es verdad. Piero piensa que, si le quiere dejar porque es como parte de su círculo familiar, lo entendería, pero ella lo niega.

Leticia le comenta a Germán que todo lo de la política es cómo para que Octavio esté lejos de ella y se vea con su amante. Germán piensa que ella es muy ingenua y que el poder puede corromper a cualquiera. También piensa que Leticia está en la mejor versión de ella. Leticia le dice que, si descubre que Octavio es infiel, no le perdonará.

Flor teme que le cierren su local, porque los medios llegaron al burdel.

Fernanda quiere ir a su rancho y después al burdel de Flor. Rafael no quiere que vaya allá, y le pregunta de dónde la conoce. Fernanda le confiesa que Flor es la hermana de César y que allí fue a visitarlo. Rafael no puede creer que se involucre en eso. Fernanda no le importa que le vean con Clara y que piensen que es prostituta. Fernanda piensa que la vida pone situaciones difíciles y los pone en momentos que uno no espera y eso Rafael no lo entendería.

Juana intenta consolar a Clara, pero ella no puede con todo y quiere irse del pueblo. Juana dice que ya no se puede echar para atrás y debe seguir adelante.

Isabella lamenta lo de David, porque debe tener mucha vergüenza. Leticia les dice que quiere escucharla, porque no sabe los motivos de sus decisiones. Martina no puede creer que aún tenga en su techo a Fernanda. Piensa que Leticia está tranquila porque no es su hijo. Leticia no soporta la traición y la mentira. Julia le comenta a Martina que debe vengarse por lo grande.

Fernanda quiere usar la forma en la que trabaja Flor a su favor, y llama a Piero para que vaya con Ángela a verlos. Clara hablará ante los medios, para tratar de arreglar las cosas. Clara dice que todo es cierto, porque las circunstancias le obligaron. Y que busca denunciar a los hombres que abusaban de ellas.

Rafael no puede creer que Fernanda se una a defender a Octavio, que piensa que su matrimonio ha sido un desastre y que cuenta con él si decide divorciarse.

Ángela le muestra a David, José y Rafael que, gracias a las palabras de Clara, recibió el apoyo de muchas personas a las que consideran que David ayudará a todos los extractos.

César le entrega la copia del vídeo entre Octavio y Julia, para entregarlo a la televisión para que lo difundan y Octavio no sea el alcalde.

Rosalina piensa que Miriam debería darle chance a Luis. Ella admite que lo haría, pero que ahora prefiere seguir adelante y no pensar en cosas que no se salieran de su control. Rosalina lamenta haberse enamorado de Luis y que supo que Luis seguía enamorado de ella.

Rigoberto le reclama a David y Rafael porque no saben que Clara tuvo que hacer muchos sacrificios. Le dice a Rafael que no le ha dicho nada a Fernanda de tantas mujeres con las que estuvo. Rafael invita a Rigoberto a decirle por qué dejó a Ángela. Rigoberto les dice que la mujer con la que está, le ha amado como es, pero su suegra no lo quiere. Rigoberto piensa que Clara necesita un hombre que la quiera de verdad no un monaguillo que las juzgue.

Fernanda le agradece a Brenda por apoyarle con el movimiento de las sexo servidoras. Además, a Brenda le llega información que la venta de sus quesos está yendo muy bien.

Fernanda le dice a Juana que cada día le cuesta más ocultarle su secreto a Rafael y que si el día llega no tendrá más remedio que dejarlo ir.

Octavio le dice a Rafael que Fernanda se fue, Rafael no piensa rogarle nada porque cree que está vez se pasó.

David cita a Clara en el burdel y va acompañada de Fernanda. Martina y Julia la esperaban afuera con otras personas que no las quieren allí. Fernanda le manda su recadito a Julia que no sabe por qué lo dijo. Clara grita que Antonio era uno de los visitantes.

David llega y dice que quiere saber las historias y necesidades de las chicas del burdel.

Carmelo le entrega a Rigoberto el dinero de la venta del ranchito que tenían. Rigoberto espera que se vayan pronto a otro lado, y deje de trabajar con Octavio.

David le dice a Clara que todo lo hace porque es parte de su campaña, pero no le perdona haberle ocultado su pasado.

Rafael se molesta porque vio como Fernanda defendió a César ante todo el mundo. Rafael no puede correr que le apoye sabiendo que quiso matar a su padre.

Rigoberto aclara con Isidoro todo el plan que tienen para llevarse las reses de Octavio. Luego Rigoberto le dice a Isabella que arregle sus cosas para irse, pero ella no quiere ir a un rancho cualquiera.