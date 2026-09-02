Panamá

La desaparición de mujeres no es un problema aislado, señala Balbina Herrera

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera, anunció el lanzamiento de una herramienta para el acompañamiento de las mujeres y reportar casos de desapariciones, y destacó la importancia de trabajar en la prevención. En otro tema, señaló que ya se logró discutir el informe de las reformas electorales y la reconfiguración de los circuitos electorales.