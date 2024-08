Carolina Dementiev opina sobre boxeadora trans que derribó en segundos a una mujer en los Juegos Olímpicos

Esta rápida victoria permitió a Imane Khelif avanzar a la siguiente ronda sin necesidad de completar el combate.

El resultado ha reavivado la polémica sobre la participación de atletas transgéneros en competiciones femeninas. Antes de que iniciara el torneo, la boxeadora australiana Ebanie Bridges había expresado su descontento con la decisión del Comité Olímpico Internacional, calificándola de “inaceptable” y acusando al COI de permitir que atletas que aún presentan características físicas masculinas compitan en categorías femeninas.

Muchos alegan que es entendible que se permita a quienes se autoperciban mujeres pese a haber nacido biológicamente hombres o intersex a que puedan acceder a espacios reservados para mujeres exclusivamente, pero no en casos como este, en donde lo que prima es la fuerza física.

Para Carolina Dementiev no es competencia justa

Carolina Dementiev, modelo y atleta panameña, no se quedó callada ante el tema y destacó: "Abro debate y empiezo yo, perdón y con mucho respeto pero esto no es competencia justa. @juegosolimpicos", dijo.

Por su parte, Ingrid De Ycaza explicó: "Me parece interesante que tanto se defiendan los derechos de todos, pero al parecer las mujeres seguimos perdiendo los nuestros por abrir espacio a la comodidad de los demás en una sociedad. TODO tiene su espacio. Y NO, NO SOMOS TODOS IGUALES".

Además dijo: "Y aclaro que apoyo 100% a la comunidad trans, sin embargo, así como merecen todo el respeto, el deporte femenino merece el suyo. Lo mismo con los certámenes de belleza. Para todos hay espacio, pero no es justo".