Carolina Dementiev, nominada como Influencer Latina del Año en los People's Choice Awards

Y esto si que me tomó por sorpresa ya que siempre he tenido dudas si mis contenidos ayuden o inspiren a los demás, pero lo acepto y lo agradezco. Panamá esta nominado. Gracias @eonlinelatino por tenernos en cuenta.

Las votaciones están abiertas y para emitir su voto por Dementiev puede hacerlo AQUÍ.

La deportista instó a "utilizar las redes para promover lo + nunca lo -".

View this post on Instagram A post shared by Carolina Dementiev (@cdementiev)

Cabe destacar que es la segunda ocasión que Panamá es nominado, pues el año pasado la afortunada fue Jacky Guzmán.

La ceremonia de la 47a edición de los People's Choice Awards, se llevará a cabo el 7 de diciembre de 2021 en el Barker Hangar en Santa Mónica, Californiam se transmitirá en vivo por NBC y E!.